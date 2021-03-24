شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعتمد جهاز الكرة الجديد.. وعصام سراج متحدثا رسميا للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادبي المقاصة تعيين محمد عظيمة مديرا فنيا للفريق الاول رسميا خلفا لايهاب جلال ، واعتمد مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام وبحضور المهندس احمد عبدالخالق المشرف علي الكرة والراعي الرسمي للنادي تعيين الجهاز المعاون.

وقرر مجلس المقاصة تعيين الدكتور عصام سراج مديرا للتسويق والاستثمار بالنادي ومتحدثا رسميا للمقاصة في اطار الهيكلة والتطوير الذي ينشده مجلس المقاصة في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر ان يعقد المقاصة مؤتمرا صحفيا خلال أيام لاعلان كافة التفاصيل الخاصة بسئون الكرة وتطوير النادي.