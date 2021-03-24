شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير نبيه وتألق بن شرقي وتدريب علي ركلات الترجيح أبرز ملامح مران الزمالك اليوم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم علي ملعب النادي ضمن الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

بدأ المران بجلسة بين أسامة نبيه المدرب العام واللاعبين ، بعدما جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين، وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران، وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال مران اليوم.

وأدى حراس مرمي الزمالك تدريبا قويا اليوم تحت إشراف البرازيلي أرتور أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق الأبيض ، بمشاركة الحراس الخمسة المتواجدين حاليا مع الفريق الأول وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية وعمر أسامة عبد الكريم.

وأشاد أوليفيرا بمستوي الحراس الخمسة وكشف للمقربين منه أن الزمالك يمتلك حراس مرمي مميزين وهو ما يجعله سعيد لعمله بالزمالك.



احمد نادر السيد



أسامة نبيه المدرب العام في الزمالك



اسامة نبيه



اوباما



ايمن حفني



حسين فيصل لاعب الوسط الشاب



حميد أحداد



رضا محمد



روقا



شيكابالا



عبد الغني



عواد



كارتيرون



محمد ابو جبل



محمد أبو جبل



محمد عبد الشافي



محمد عواد

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عودة محمد ابو جبل للتشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدا، ويعتبره أحد مصادر القوة داخل الفريق، بخلاف المستوي المميز الذي يقدمه الحارس في التدريبات وهو ما نقله له البرازيلي اوليفيرا .

فيما واصل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، تألقه في تدريبات الفريق بعد مشاركته امس واليوم في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته من الراحة التي حصل عليها وأمضاها في المغرب مسقط رأسه.

وخاض أشرف بن شرقي، ومحمود علاء فقرة تدريبية على ركلات الجزاء على هامش المران ، كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية ، وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة صغيرة، على هامش المران الجماعي ، وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط، وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على المران.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات استشفائية للاعبي الفريق في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، عقب انتهاء المران الجماعي ، وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الإشراف على التدريب، بجانب فرناندو مدرب الأحمال، ومعاونه أحمد عصمت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة المولودية ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة المولودية امام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة أيضا لضمان التأهل الي الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين جمعهما من التعادل امام تونجيث والمولودية ، فيما تعرض الفرييق لخسارتين امام الترجي التونسي في تونس والقاهرة، بينما يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل يليه المولودية برصيد 8 نقاط.