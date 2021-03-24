شكرا لقرائتكم خبر عن لبناني وتونسي يساعدان عظيمة في تدريب المقاصة.. وعويس مدربا حراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادي المقاصة على طلب محمد عبد العظيم المدير الفني الجديد باصطحاب معاونين له في تدريب الفريق الفيومي، خلال الفترة القادمة، بعد الاتفاق معه على خلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي، بعد رحيل الأخير لتدريب الإسماعيلي.

واتفق عظيمة على ضم مدرب عام لبناني سبق له العمل معه في تدريب النجمة اللبناني ومخطط أحمال تونسي، حيث من المقرر أن يصل عظيمة السبت أو الأحد قادما من ألمانيا لتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

فيما قرر مسئولو المقاصة عودة رجب عويس لتولي منصب مدرب حراس مرمى المقاصة، والذي عمل في قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية، في ظل اعتماد إيهاب جلال على مصطفى كمال كمدرب حراس مرمى في جهازه الفني، حيث سبق له تولي المنصب مع الفريق الأول أكثر من مرة.

وكشف مصدر مسئول بنادي المقاصة أن إدارة النادي استقرت على محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب عام الأهلي السابق في جهاز الهولندي مارتن يول، على تولي القيادة الفنية للمقاصة خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي منذ أيام قليلة.

وأكد المصدر أن عظيمة وافق على تدريب المقاصة، ولكنه ينتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد معه في الأسبوع القادم بعد عودته من ألمانيا، وبعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا قبل مغادرة ألمانيا والعودة للقاهرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيتكون من عظيمة مدير فني وطارق حجاج وإسلام عادل مدربين ومخطط أحمال تونسي سيصطحبه معه عظيمة لمساعدته في تدريب الفريق الفيومي.

وكان مسئولو المقاصة قد فتحوا خط مفاوضات مع ديفد سيزا مدرب عام الأهلي السابق في جهاز السويسر رينيه فايلر، ولكن مطالب المدرب دفعت إدارة المقاصة للتراجع عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي والاستقرار على تكليف عظيمة بتدريب الفريق الفيومي.

وأكد مصدر أن الإدارة فضلت عظيمة لرغبتهم في تكرار تجربة إيهاب جلال، والذي كانت بصمته ونجاحاته في الكرة المصرية من بوابة الفريق الفيومي، حيث يرغبون في اكتشاف مدربين أصحاب كفاءة فنية بعيدا عن المطروحين في شوق المدربين المصري.