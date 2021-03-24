7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر بعد وصول بعثة الفراعنة لكينيا، وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلى فى رحلة السودان .

وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلى فى رحلة السودان

بات وليد سليمان لاعب النادى الأهلى جاهزا لتدعيم الفريق الأحمر خلال رحلة السفر إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه التام من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلى منذ 26 يناير الماضى.

سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر بعد وصول بعثة الفراعنة لكينيا

أجرت بعثة المنتخب الوطني فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميع نتائجها سلبية.

اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال إتحاد اليد

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قرار الإتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير أعمال إتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين ، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة المنتخب الوطني مع كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، حيث قام الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم الساحة فيكتور جوميز لاصابته بفيروس "كورونا"

ويلتقى المنتخب الوطني مع منتخب كينيا غدا في السادسة مساء الخميس ، تحت قيادة طاقم تحكيمي من جنوب أفريقيا، يضم: ثاندو هيلبس ندزاندزيكا"حكم ساحة"، زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع"

عقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني وكينيا داخل الاستاد الذي سيضيف اللقاء غدا في السادسة مساءا بتوقيت مصر بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية.