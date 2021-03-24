"تسقط العنصرية".. الأهلي ينشر رسالة محمد منير للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

نشر النادي الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة الفنان محمد منير للاعبين وتوقيعه على قميص النادي الأهلي.

وكان منير قد صرح في وقت سابق لبرنامج "صاحبة السعادة" "كنت من مشجعي نادي الزمالك، حالياً أحب لاعبي النادي الأهلي".

وواصل "كتبت على تويتر أن كل مصر كان يجب أن تشجع الأهلي أمام بايرن ميونيخ، رغم أنني أحب بايرن ميونيخ جدا".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” صورة لمحمد منير اثناء توقيعه على قميص الأهلي وكتابة رسالة للاعبين.

وكتب منير في رسالته "إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية".