رسميًا..المقاصة يعلن خليفة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي مصر للمقاصة، تعيين محمد عبد العظيم "عظيمة" مديرًا فنيًا للفريق الفيومي خلفًا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي.

واعتمد محمد عبدالسلام رئيس إدارة مجلس المقاصة القرار، بحضور أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة والراعي الرسمي للنادي.

كما تقرر أن يضم الجهاز المعاون كل من وليد هويدي مديرا للكرة، بلال محي الدين مدربًا عامًا، طارق حجاج مدربًا عامًا إسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال.

واعتمد مجلس المقاصة تعيين عصام سراج مديرًا للتسويق والاستثمار بالنادي ومتحدثًا رسميًا للمقاصة في إطار الهيكل والتطوير الذي ينشده مجلس المقاصة في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.

جدير بالذكر أن فريق مصر المقاصة يحتل المركز السادس في جدول دوري we المصري برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الخامس.