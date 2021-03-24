شوقي غريب يكشف حقيقة رفض لاعبي المنتخب الأولمبي ضم محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي حقيقة اعتراض لاعبي أولمبي الفراعنة على اختيار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

قال شوقي غريب على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى استاد القاهرة: "اللاعب لاعب، ولو كان اللاعب هو اللي بيختار يبقى احنا نقعد في

بيوتنا، ده منتخب مصر مش نادي عندي ٣٠ لاعب.

وأضاف :قبل بطولة إفريقيا اتصاب محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر ومرعي، وكانوا من القوة الأساسية، ولولا إننا كنا بنلاعب كل العناصر التانية مكناش هنلاقي بديل".

استطرد "مستعد اعمل استبيان على الاختيارات في المنتخب محدش يعرف يحط قائمة ومنتخب مصر فيه تنفيذ أوامر مع حب واحترام وتضحية".

وقال شوقي غريب أيضا "اللاعبون الاحتياطيون في قائمة الأولمبياد لن يسمح لهم بدخول غرف الملابس ومسموح بالتبديل خلال الأولمبياد حال حدوث إصابات، بخروج اللاعب المصاب واختيار لاعب من الأربعة الاحتياطي".

وقال ستجرى القرعة يوم ٢١ أبريل في الحادية عشر١ صباحا بمقر الاتحاد الدولي وهنحضرها أونلاين.