سيد عيد يقود مران النصر استعدادًا لمواجهة سرس الليان

ياسر رشاد - القاهرة - أدى فريق النصر بقيادة سيد عيد مرانه الأساسي ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة سرس الليان بعد غدًا الجمعة، علي ملعب الأخير ضمن الجولة 19 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وعقد سيد عيد جلسه مع اللاعبين لتحفيزهم وطالبهم بالعودة بالثلاث نقلك وبذل أقصي مجهود لديهم للتغلب علي صعوبة

أرضية الملعب النجيل الصناعي حيث وضع المدير الفني الخطة المناسبة لخوض اللقاء والتي تعتمد علي اللعب علي الارض ونقل الكرات بشكل سريع والاستحواذ منذ البداية كنا طالبهم بضرورة إحراز هداف مبكر.

ويعود محمد عبد الناصر اوشا

لقائمة الفريق بعد غيابه المباراة الماضية بسبب الإيقاف للحصول علي الإنذار الثالث فيما يعيب ادهم حامد لاعب خط الوسط للحصول علي الإنذار الثالث.

ومن المقرر أن يدخل النصر معسكر مغلق غدا الخميس استعدادا للقاء يضم 20 لاعب.

ويحتل النصر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة بينما يحتل سرس الليان المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.