المقاصة يعتمد جهاز الكرة الجديد رسمًا.. وسراج متحدثا للنادي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي المقاصة تعيين محمد عظيمة مديرًا فنيًا للفريق الأول رسميًا خلفًا لإيهاب جلال، واعتمد مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وبحضور المهندس احمد عبدالخالق المشرف على الكرة والراعي الرسمي للنادي تعيين الجهاز المعاون.

ويضم الجهاز المعاون كلا من: وليد هويدي مديرا للكرة، وبلال محي الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما واسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط احمال، وينتظر حضور الكابتن عظيمة من الخارج

لتولي التدريب المقبل.

وقرر مجلس المقاصة تعيين الدكتور عصام سراج مديرًا للتسويق والاستثمار بالنادي ومتحدثا رسميا للمقاصة في إطار الهيكل والتطوير الذي ينشده مجلس المقاصة في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد المقاصة مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بشئون الكرة وتطوير النادي.