وزيرا الرياضة والتضامن ومحافظ الجيزة يشاركون "يوم الخير"

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفقه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ "يوم الخير" بدور التربية للرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة.

حضر يوم الخير، الدكتور رضا حجازي نائباً عن وزير التربية والتعليم، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام المندوه عن دائرة بولاق الدكرور، ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الجيزة.

خلال كلمته، أبدي وزير الشباب

والرياضة حفاوته البالغة لتنظيم مثل هذه القوافل الخيرية لابناءنا في الوطن، مثنياً علي دور كافة المؤسسات الوطنية التي تعمل لخير الوطن لصالح أبناءه، لافتاً إلى أن هذا التواجد يعبر عن الشكل الجديد الدولة المصرية الحديثة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلي سعادتها بتواجدها وسط أهل الجيزة في دور التربية للرعاية

الإجتماعية لتقديم الخير لأهلنا ودعم الفئات الغير قادرة دعماً وانطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب من أجل العمل علي تنمية مستدامة حقيقية في كافة القطاعات.

قال محافظ الجيزة: "واجب علينا أن نقدم الخير لأهلنا ، ونشكر القائمين عليه وعلي هذه الإحتفالية".

وتضمن يوم الخير توزيع 3 آلاف بطانية لأيتام المدارس الحكومية و50 جهاز تعقيم والمواد الخام اللازمة لـ50 مدرسة حكومية، بالإضافة إلي توزيع 50 جهاز للعروسين للعراس غير المقتدرة وعدد من الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم، وعدد من المنح الدراسية لأبناء الشهداء.