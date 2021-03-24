رئيس الأولمبية الدولية يوجه خطاب شكر لشريف العريان

ياسر رشاد - القاهرة - وجه توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خطاب شكر إلى المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك رداً على خطاب تهنئته بإعادة انتخابه رئيساً للأولمبية الدولية.

واعيد انتخاب توماس باخ رئيساً للجنة الأولمبية الدولية لمدة أربعة سنوات جديدة مطلع هذا الشهر وذلك بإجمالي تصويت 93 صوتا لصالح و 1 صوت رفض.

وكان باخ انتخب رئيسا للجنة الأولمبية الدولية لأول مرة عام 2013، حصل فيها على 93 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد وامتناع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت من اللجنة الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ137 المقرر سابقا في أثينا قبل نقله إلى لوزان عبر الفيديو.