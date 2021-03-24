تأجيل اختبارات التنس الأرضي بالزمالك لليوم الثاني على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قال صبري عباس المدير الفني لأسرة التنس الأرضي بنادي الزمالك، أنه تقرر تأجيل الاختبارات لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح صبري عباس في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن الاختبارات كان سيتم استئنافها اليوم بعدما تأجلت أمس الثلاثاء إلا

أن عدم استقرار الأحوال الجوية تسبب في استمرار تأجيلها.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يشهد في الفترة الحالية اختبارات لمراحل 2008و2009و2010و2011 لاختيار أفضل اللاعبين من خلال التصفيات.

ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل 12

لاعبا و12 لاعبة لتكوين فريق مرحلة تحت 12 سنة، على أن يتم اختيار أفضل 8 لاعبين و8 لاعبات من مرحلتي 2009و2011 لتكوين فريق تجهيزي تحت 12 سنة.

يذكر أن التصفيات بدأت من يوم 16 مارس الجاري وتنتهي يوم 31 من الشهر ذاته، وتقام التصفيات تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس الأرضي، بحضور الحكم الدولي طارق ماهر.