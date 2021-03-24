شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الزمالك يرحب برحيل ساسي..وأتفق مع الأهلي في هجومه ‏على البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي خالد الغندور أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفضت الشروط المالية التي وضعها التونسي فرجاني ساسي، من أجل تجديد تعاقده مع النادي.

وقال الغندور في تصريحات اذاعية:«الزمالك سيتقدم بعرض مالي أخير لفرجاني ساسي بمقابل مالي أقل مما طلبه اللاعب، وستٌرحب اللجنة برحيله في حال عدم الموافقة على هذا العرض».

وتطرق الغندور للحديث عن موقف الأهلي من اصابة أيمن أشرف في معسكر منتخب مصر قائلاً:«من حق الأهلي الاعتراض على سفر اللاعب بعدما اصيب في مباراة فيتا على أرضية من النجيل الصناعي».

وأكمل:«الأهلي عانى من اصابات عديدة خلال الفترة الماضية وكان على حسام البدري النظر إلى حلول أخرى بديلة لأيمن أشرف بعد ابلاغه بإصابة اللاعب».