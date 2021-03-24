شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع كينيا يتحدى الفراعنة: جاهز لمواجهة محمد صلاح والفوز على الأهلي سبب ثقتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جواش أونيانجو مدافع منتخب كينيا والمحترف في صفوف فريق سيمبا التنزاني، التحدى أمام الفراعنة وخص محمد صلاح نجم الفراعنة قبل مواجهة المنتخبين الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الأفريقية.

وأضاف أونيانجو في تصريحات عبر صحيفة «capitalfm» الكينية، اليوم الأربعاء: «أتطلع لتحدي مواجهة محمد صلاح».

وتابع: «احضروا محمد صلاح، صلاح لاعب كبير في ليفربول والدوري الإنجليزي، أريد أن أقيم نفسي في مواجهة الأفضل في العالم».

وواصل مدافع كينيا تصريحاته: «معظم المنتخب المصري من لاعبي الأهلي، وبعد أن واجهتهم وفزت عليهم ثقتي عالية وأشعر بالحماس، وبالنسبة لي لا أشعر بأي ضغط».

وكان سبق لأونيانجو وأن واجه مع فريقه سيمبا نظيره الأهلي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتهى اللقاء بنتيجة (1-0) لصالح بطل تنزانيا.

أما على الصعيد الدولي، فيتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويًا مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا توجو برصيد نقطة.

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعديلًا على طاقم حكام لقاء المنتخبين حيث قرر تعيين زاكيلي سيويلا وأثينكوسي ندونجيني كمساعدين، وتوم أبونجيلي الحكم الرابع.

وكان من المقرر أن يتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة كحكم للساحة، إلا أن إصابته بفيروس كورونا حالت دون تواجده في اللقاء