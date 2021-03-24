شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يجرى تعديلًا على طاقم حكام مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعديلًا على طاقم حكام لقاء المنتخب الوطنى مع كينيا الذي سيقام غدًا، الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا للكاف فإن ثاندو هيلبس ندزاندزيكا سيدير المباراة، ويعاونه كلًا من زاكيلي سيويلا وأثينكوسي ندونجيني كمساعدين، وتوم أبونجيلي الحكم الرابع.

وكان من المقرر أن يتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة كحكم للساحة، إلا أن إصابته بفيروس كورونا حالت دون تواجده في اللقاء.

ويخوض المنتخب الوطنى اللقاء وفي رصيده ثمان نقاط في صدارته المجموعة السابعة بالتساوي مع جزر القمر، بينما يمتلك منتخب كينيا ثلاث نقاط، ثم توجو بنقطة واحدة.

ويرتدى عمرو السولية لاعب الأهلى شارة الكابتن في المنتخب الوطني وفقا لمبدأ الأقدمية الذي يتبعه الجهاز الفنى للفراعنة في هذه المرحلة، وذلك بعد انضمامه إلى قائمة المنتخب، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الأهلي بالفترة الماضية.

ويعتبر عمرو السولية أحد العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، وكان له دوراً حاسماً خلال الموسم الماضي عندما سجل هدفاً في فوز الأهلي بثنائية على الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، ليحتضن دولاب البطولات الأحمر النجمة التاسعة بعد غياب، وخلال الموسم الجاري شارك السولية في 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين.

وفى حال غياب عمرو السولية عن المباريات أو عدم مشاركته بشكل أساسى سيكون خليفته أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح على الترتيب، وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا، في ارتداء شارة القيادة.