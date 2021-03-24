شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف الكويت ودياً على ملعب مرسول بارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يلتقي المنتخب السعودي ضيفه الكويتي مساء الخميس، التاسعة و35 دقيقة بتوقيت الإمارات على ملعب مرسول بارك الجامعي، في مباراة هي الثالثة ودياً على مستوى تاريخ مواجهات المنتخبين.

والتقى الأخضر والأزرق ودياً في مناسبتين من أصل 42 مواجهة، الأولى في سبتمبر 2004 وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية في مايو 2008 وفاز الأخضر أيضاً 2-1.

وحقق المنتخب السعودي الانتصار في 16 مواجهة، مقابل 15 للكويت وحسم التعادل 11 موعداً. ويعود أول لقاء بين المنتخبين الذين عرف تنافسهم التاريخي على مستوى دورات الخليج، إلى عام 1969، عندما التقيا في دورة الألعاب العربية وانتهت تلك المباراة بفوز السعودية 1-0، وآخر مباراة كانت في كأس الخليج 2019، وفازت بها الكويت 3-1.

ويستعد المنتخبان لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حيث يخوض الأخضر الثلاثاء المقبل، لقاء أمام فلسطين، بينما ستلعب الكويت الاثنين ودياً ضد لبنان.

وتحتل الكويت وصافة المجموعة الثانية خلف أستراليا برصيد 10 نقاط، وتحتل السعودية نفس المرتبة في المجموعة الرابعة خلف أوزباكستان المتصدر.

ويقود الفرنسي هيرفي رينارد المنتخب السعودي ويقابله الإسباني أندريس كاراسكو، وكلاهما يسعى إلى عمل التوليفة المثالية للمنتخبين.

وسيفتقد الأخضر لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي تم استبعاده بعد تعرضه لفيروس كورونا.