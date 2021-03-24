شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة تستعرض خططها التطويرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي خطتها التطويرية، وذلك ضمن خطة عملها وسلسلة زياراتها لأندية الإمارة الباسمة ومناقشة التحديات التي تواجهها للارتقاء بمنظومة الألعاب الجماعية في الإمارة.

بدأت زيارات اللجنة لكل من أندية المدام ومليحة على أن تعقبها زيارات أخرى مماثلة أسبوعية لبقية الأندية سعياً منها لتنفيذ كل ما يلزم لتطوير مستوى الألعاب الجماعية بأندية الإمارة، والتعرف إلى المقترحات والأفكار التي تدعم المجهودات المبذولة سواء من المجلس أو الأندية.

وأشار عبد اللطيف ناصر الفردان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الجماعية، إلى أنه بدأت الزيارات الميدانية للأندية بواقع زيارة أسبوعياً لكل ناد من أجل الوقوف على المتطلبات الخاصة بالألعاب الجماعية والتعرف إلى المقومات التي تساعد الأندية على التقدم والتميز للوصول إلى الأهداف المشتركة.

وأضاف: «تمثل الأندية شريكاً أساسياً مع المجلس في عملية تطوير الرياضة وبالتالي نسعى من خلال عملنا في اللجنة إلى التواصل المباشر مع الأندية من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية التي تساهم في تبادل الأفكار المفيدة وحصد ثمار النقاش المشترك و حث الأندية على ترجمة الأهداف التي تساهم في المضي قدماً لتحقيق أفضل النتائج في الألعاب الجماعية لمختلف الفرق وتمثيل الإمارة الباسمة بشكل مشرف سواء محلياً أو قارياً أو دولياً».

واختتم عبد اللطيف الفردان: هنالك حماس كبير وتجاوب جيد من الأندية مع اللجنة من أجل العمل المشترك وإنزال مختلف الأفكار التطويرية لأرض الواقع، بما يسهم في ترجمة الأهداف المشتركة في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها أندية الإمارة والبنى التحتية المتميزة والكوادر البشرية التدريبية في مختلف فرق الألعاب الجماعية، ونتمنى التوفيق للجميع وتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات.