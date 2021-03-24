للمرة الثانية.. «فيفا» يعلن إيقاف بلاتر بسبب مخالفات مالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، إيقاف جوزيف بلاتر رئيسه السابق، والأمين العام جيروم فالكه، لمدة 6 سنوات أخري و8 أشهر من ممارسة أنشطة كرة القدم.

ونشر "فيفا" بياناً عبر موقعه الرسمي أعلن خلاله عن إيقاف بلاتر وأمينه العام فالكه لمدة 6 سنوات و 8 أشهر، من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري لكل منهما.

وأضاف البيان أن الهيئة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة بالفيفا، وجدت أن بلاتر وفالكه، مذنبان بارتكاب انتهاكات مختلفة لمدونة فيفا للأخلاقيات.

ومن بين التهم التي وجهت إلى بلاتر، هي تضارب المصالح وقبول هدايا ومزايا أخرى، وإساءة استخدام المنصب.

يشار إلى أنه تم عزل بلاتر من منصبه كرئيس للفيفا، بسبب رشاوي وفساد مالي، وتم منعه من تولي أي مناصب قيادية في كرة القدم حتى عام 2022.