الزمالك يقرر الاستغناء عن فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى نادي الزمالك علمه بتوقيع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الخليجية خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر داخل الزمالك، قوله إنه تم التواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل تجديد عقده ولكنه يتمسك بمبلغ يفوق قدرات النادي الأبيض، وهو ما أدى لعدم التجديد، مشيراً إلى أن النادي يرفض التجديد له بهذا المبلغ.

وأضاف المصدر أن النادى أكد على أنه لا مجال للسماح لأي لاعب متواجد في النادي حالياً بالتوقيع لناد أخر وإعلانه هذا الأمر، خاصة أنه يؤثر عليه وعلى الفريق بالكامل، مشيراً إلى أن الزمالك ليس فريق صغير، وفي حال التأكد من توقيعه لناد أخر سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده.

وأوضح المصدر، أن ساسي طلب الحصول على مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك عرض على فرجاني ساسي مبلغ مليون و500 ألف يورو في الموسم، إلا أن الدولي التونسي يريد الحصول على 2 مليون و600 ألف يورو، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك أيضا.

يشار إلى أن في حال عدم تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، سيرحل اللاعب عن صفوف النادي الأبيض مجاناً بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة فريق مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر خضوع لاعبي الفريق لمسحة طبية قبل السفر إلى الجزائر، وأخطر الجهاز الطبي للفريق الجهاز الإداري بخضوع كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية قبل موعد السفر بـ48 ساعة.

وستخضع بعثة الفريق التي ستسافر إلى الجزائر لمسحة طبية أخرى هناك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ 48 ساعة.