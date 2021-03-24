شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تشارك ببطولة "كأس الفراعنة" الدولية لجمباز الأيروبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن مشاركة 8 دول بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 8 وحتى 10 ابريل المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

والدول المشاركة في كأس الفراعنة البرازيل وازربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي ٣٩٥ لاعب

واكد ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة، مشيرا إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية.وتعد هو فرصه ذهبيه للاعبى ولاعبات انديه مصر للمشاركه والاحتكاك فى منافسه دوليه، وتعد فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

جدير بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر ٢٠١٩ وحضر حفل وكرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.