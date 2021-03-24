شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أوليفيرا يشيد بحراس الزمالك عقب تدريب حماسي استعدادا للمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حراس مرمي الزمالك تدريبا قويا اليوم تحت إشراف البرازيلي أرتور أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق الأبيض ، بمشاركة الحراس الخمسة المتواجدين حاليا مع الفريق الأول وهم محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية وعمر أسامة عبد الكريم.

وأشاد أوليفيرا بمستوي الحراس الخمسة وكشف للمقربين منه أن الزمالك يمتلك حراس مرمي مميزين وهو ما يجعله سعيد لعمله بالزمالك.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عودة محمد ابو جبل للتشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدا، ويعتبره أحد مصادر القوة داخل الفريق، بخلاف المستوي المميز الذي يقدمه الحارس في التدريبات وهو ما نقله له البرازيلي اوليفيرا .



احمد نادر السيد



عواد



محمد ابو جبل



محمد أبو جبل



محمد عواد

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل أمام كهرباء الإسماعيلية، وتقرر أن يلتقي فريق الشباب مع الفريق الأول بالنادي بعد اعتذار فريق سيراميكا.

فيما خاض أشرف بن شرقي، ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبية على ركلات الجزاء على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية ، وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة صغيرة، على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط، وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على المران.

كما جهز أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا عن حالة اللاعبين في التدريبات خلال اليومين الماضيين، وعرض نبيه التقرير على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد المدرب العام جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها منهم خلال المران اليوم.