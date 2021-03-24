شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب إندلاع أزمة أيمن أشرف بين الأهلى وجهاز المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بوادر أزمة نشبت بين مسئولي النادي الأهلي و حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب اصطحاب أيمن أشرف مع بعثة المنتخب إلى نيروبى حيث يستعد الفراعنة لمواجهة نظيره الكينى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون وذلك فى السادسة مساء غداً الخميس، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه الازمة.

س: لماذا يرفض الأهلى مشاركة أيمن أشرف مع الفراعنة ؟

ج: رفض الاهلى جاء بسبب شكوى أيمن أشرف من خشونة في الركبة، وهي نفس الإصابة التي لم يشارك بسببها أمام الإسماعيلي، مما اضطر الجهاز الفني للاعتماد على أحمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن، في غير مركزه، بجانب خروجه لذات الإصابة أمام فيتا كلوب بعد شكواه من الألم.

س: لماذا تمثل إصابة أيمن أشرف قلقاً في الأهلى ؟

ج: قلق الأهلي وخوفه من تفاقم إصابة أيمن أشرف وغيابه، يأتي في ظل إصابة الثنائي علي معلول ومحمود وحيد، ووجود نقص حاد في الجبهة اليسرى بالفريق، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة المريخ السودانى بالسودان بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

س: هل يشارك أيمن أشرف مع الفراعنة أمام كينيا ؟

ج: شدد مصدر داخل منتخب مصر، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، لن يدفع بأيمن أشرف ظهير أيسر الأهلي، إلا بعد التأكد التام من سلامته.

س: هل يعانى حسام البدرى من غياب بديل لأيمن أشرف ؟

ج: يملك حسام البدرى وفرة عددية في المركزين اللذان يشارك بهما أيمن أشرف ففي مركز قلب الدفاع اصطحب البدري كل من أحمد حجازي ومحمود الونش وكلاهما قد يلعبان كأساسيان، بالإضافة إلى علي جبر وياسر إبراهيم كبديلين متاحين، وعلى الجناح الأيسر استدعى البدري كل من أحمد ايمن منصور، وعبدالله جمعة.

س: ماذا يحتاج منتخب مصر من موقعة كينيا ؟

ج: يكفي مصر التعادل أمام كينيا بأي نتيجة لتضمن التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون، وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القُمر صاحبة المركز الثاني، فيما تحل كينيا ثالثة بـ 3 نقاط.