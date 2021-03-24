شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وكينيا في تصفيات إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة مصر و كينيا مقرر لها في السادسة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، وهي المباراة التي يسعى الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية فيها لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون.

منتخب مصر بالأبيض وكينيا بالأحمر في مواجهة الغد

عقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني وكينيا داخل الاستاد الذي سيضيف اللقاء غدا في السادسة مساءا بتوقيت مصر بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية.

وأسفر الاجتماع عن إرتداء المنتخب، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل.

وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب ومعه مينا سامح إداري الفريق والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب.

البدري يخوض المباراة بالقوة الضاربة

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، خوض مباراة كينيا بالقوة الضاربة، لحسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم افريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

التشكيل المتوقع للفراعنة

استقر حسام البدرى على خوض المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد.

ويخوض المنتخب الوطنى مرانه الوحيد والأخير اليوم فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "كاسرانى" الذى يستضيف المباراة، حيث يضع حسام البدرى اللمسات الأخيرة على خطة المباراة وتحفيظ اللاعبين الواجبات المطلوبة منهم دفاعا وهجوما.

سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر

أجرت بعثة المنتخب الوطني فور وصولها مقر اقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميع نتائجها سلبية.

فيما انضم إلى البعثة فور وصولها أحمد حجازي قادما من جدة لتكتمل صفوف الفريق الذي يستعد للقاء منتخب كينيا غدا ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية.