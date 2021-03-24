شكرا لقرائتكم خبر عن علامات فارقة منتظرة فى الأمتار الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تبقى الجولتين الأخيرتين في تصفيات أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون يناير 2022، حاسمة لبعض الأشياء الفارقة المنتظر حدوث بعضها لأول مرة في تاريخ البطولة بنسختها الـ33 .

وستُلعب مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بداية من اليوم الأربعاء وتستمر على مدار أربعة أيام، ثم يتبعها الجولة السادسة بداية من يوم الأحد المقبل.



منتخب مصر

ويعد الأمر الأهم بالنسبة لنا فى منافسات تصفيات أمم أفريقيا الحالية هو تأهل المنتخب الوطنى للبطولة مواصلا تفرده كأكثر المنتخبات المتأهلة للكان وهذه المرة تحمل الرقم 25 من مجموع 33 بطولة ، وكذلك ينتظر أن تتصدر مصر صدارة المجموعة السابعة التي تحتل قمتها حتى الأن برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر وصاحب المركز الثاني في المجموعة، وسيكون التعادل امام كينيا غدا كافياً للفراعنة للحاق بركب المتأهلين، ويتبقى حسم صدارة المجموعة في القاهرة بالجولة الأخيرة الاثنين المقبل أمام جزر القمر حال تخطي الأخير توجو في الجولة الخامسة.

بعيدا عن منتخب مصر، ننتظر بعض الأشياء الأخرى التي ستمثل حال حدوثها علامات مميزة في تاريخ البطولة التي أقيمت لأول مرة منذ 64 سنة وتحديدا في عام 1957 بمصر:

*غينيا الاستوائية تنتظر التأهل للمرة الأولى عن طريق التصفيات ، حيث كانت مشاركتها السابقة مرتين باعتبارها البلد المضيف، الأولى مناصفة مع الجابون 2012، والثانية 2015 عند تراجع المغرب عن الاستضافة بسبب وباء إيبولا.

غينيا الأستوائية تملك 6 نقاط تحتل بها المركز الثانى في المجموعة العاشرة التي تتصدرها تونس بـ9 نقاط ويحتل المركز الثالث والرابع منتخبا تنزانيا وليبيا علي الترتيب بـ3 نقاط لكل منهما.



منتخب غينيا الاستوائية

*جامبيا أحد المنتخبات الصاعدة بقوة فى الكرة الأفريقية تبحث عن في التأهل للمرة الأولى في تاريخها عندما تستضيف أنجولا الخميس ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تتقاسم صدراتها برصيد 7 نقاط مع الجابون التي تلاقى الكونغو الديموفراطية صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

وأصبح المنتخب الملقب بالعقارب، أقرب من اى وقت نحو حسم إحدي بطاقتي التأهل لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد المستويات الرائعة التى قدمها تحت قيادة مدربه البلجيكى توم سانتفيت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

منتخب جامبيا

*زامبيا تعانى من لعنة تحقيق لقب نسخة 2012 ، إذ فشلت بعدها في التأهل ثلاث مرات متتالية وتبحث عن فك العقدة والهروب من الإخفاق الرابع متتالى في الوصول إلى المنافسات النهائية، ولكنها تواجه عقبة كبرى اذ تواجه الجزائر التي لم تهزم على مدار 22 مباراة متتالية ( 16 فوز – 6 تعادل) في محاولة تجديد فرصها في خطف البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة، التي تحتل مؤخرتها برصيد 3 نقاط خلف زيمبابوي الثاتى 5 نقاط وبوتسوانا الثالث 4 نقاط.

وتبحث زامبيا، البطلة المفاجأة لنسخة 2012، عن إنعاش امالها في المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة عندما تستضيف الجزائر بطلتها وحاملة اللقب



منتخب زامبيا

*جزر القٌمر على أعتاب تأهل تاريخي في حال التأهل للمرة الأولى في التاريخ إلى كأس الامم الإفريقية عندما تستضيف توجو الخميس، إذ يكفي الفريق الوليد في القارة السمراء التعادل لضمان الصعود الأول للكان، وهو الفريق الذى يمتلك سجلًا خاليًا من أي إنجاز يُذكر منذ انضمامه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مطلع هذه الألفية، كما يملك القٌمريون فرصا أخرى قد تمنحهم البطاقة الثانية للمجموعة السابعة حال فوز مصر أو تعادلها مع مضيفتها كينيا صاحبة المركز الثالث ب 3 نقاط في نفس اليوم.



منتخب جزر القمر

كما يجب الإشارة إلى حدث هام وبارز في الكرة الإفريقية هذا الأسبوع، متمثل فى استضافة ليبيا للمرة الأولى منذ فترة طويلة لمباراة على ملعبها، ستكون أمام تونس غدا الخميس على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.