رسالة جديدة من محمد إبراهيم للمنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

غرد محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، عبر صفحته الشخصية "تويتر" اليوم الأربعاء، برسالة جديدة عن المنتخب المصري.

وكتب لاعب الزمالك الأسبق :"قميص منتخب مصر كبير وغالي، شرف لأي حد أن يرتديه والابتعاد عن المنتخب أمر يحزن أي حد".

وتابع :"كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وزملائي في الفترة الحالية، ربنا يوفقهم وفرحونا بتحقيق هدف التأهل لأمم أفريقيا".

ويستعد المنتخب المصري حاليًا لمواجهة نظيره الكيني يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

ويتواجد المنتخب المصري في صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويًا مع منتخب جزر القمر، في المقابل يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا منتخب توجو برصيد نقطة.