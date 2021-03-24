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بسبب كورونا.. "كاف" يجري تعديلا على طاقم حكام لقاء كينيا ومصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديلًا على طاقم حكام لقاء كينيا ضد مصر الذي سيقام غدًا، الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لبيان نشره اتحاد الكرة المصرين فإن ثاندو هيلبس ندزاندزيكا سيدير المباراة، ويعاونه زاكيلي سيويلا وأثينكوسي ندونجيني كمساعدين، وتوم أبونجيلي الحكم الرابع.

وكان من المقرر أن يتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة كحكم للساحة، إلا أن إصابته بفيروس حالت دون تواجده في اللقاء.

ويخوض المنتخب المصري اللقاء وفي رصيده ثمان نقاط في صدارته المجموعة السابعة بالتساوي مع جزر القمر، بينما يمتلك منتخب كينيا ثلاث نقاط، ثم توجو بنقطة واحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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