"أحضروا صلاح".. رسائل نارية من مدافع كينيا للمنتخب والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه جواش أونيانجو مدافع منتخب كينيا والمحترف في صفوف فريق سيمبا التنزاني، عدة رسائل يأتي من أبرزهم محمد صلاح قبل مواجهة المنتخب الكيني ضد نظيره المصري.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري خارج ملعبه ضد منتخب كينيا يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون.

أونيانجو قال في تصريحات عبر صحيفة "capitalfm" الكينية، اليوم الأربعاء :"أتطلع لتحدي مواجهة محمد صلاح".

وأضاف :"أحضروا محمد صلاح، صلاح لاعب كبير في ليفربول والدوري الإنجليزي، أريد أن أقيم نفسي في مواجهة الأفضل في العالم".

وواصل مدافع كينيا تصريحاته :"معظم المنتخب المصري من لاعبي الأهلي، وبعد أن واجهتهم وفزت عليهم ثقتي عالية وأشعر بالحماس، وبالنسبة لي لا أشعر بأي ضغط".

وكان سبق لأونيانجو وأن واجه مع فريقه سيمبا نظيره الأهلي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتهى اللقاء بنتيجة (1-0) لصالح بطل تنزانيا.

أما على الصعيد الدولي، فيتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متساويًا مع منتخب جزر القمر، في المقابل يأتي منتخب كينيا ثالث الترتيب برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا توجو برصيد نقطة.