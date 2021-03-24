استعدادا للمولودية.. بنشرقي ينتظر في تدريبات الزمالك.. وودية ضد الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا، كما تواجد أشرف بنشرقي في تدريبات الفريق بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في المباراة المقرر إقامتها في الثالث من شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة صغيرة، على هامش المران الجماعي، وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط.

وشهد المران، انتظام أشرف بن شرقي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بعدما خاض تدريبات تأهيلية في مران أمس عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.

وخاض الثنائي أشرف بن شرقي، ومحمود علاء، فقرة تدريبية على ركلات الجزاء تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران الجماعي.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

من ناحية أخرى، استقر كارتيرون، على خوض مباراة ودية مع فريق الناشئين بالنادي يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يلتقي الفريق مع سيراميكا إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المباراة الودية.

وفضل الجهاز الفني خوض المباراة مع فريق الناشئين في إطار سياسة متابعة الناشئين المتميزين، وتصعيدهم للفريق الأول في الفترة المقبلة.