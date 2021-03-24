مصدر لمصراوي: الأهلي لم يطلب التعاقد مع أحمد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لم يطلب ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز، مما أدى بدوره لعدم الدخول في مفاوضات لإتمام التعاقد.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر أسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن أحمد توفيق لاعب جيد ومميز، ولكن الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات لضمه حتي الآن.

وأضاف:" لم يطلب المدير الفني بيتسو موسيماني ضم اللاعب أو التفاوض معه، ننتظر قائمة باحتياجاته الفنية ثم تناقشها معه لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي الكرة، ومن ثم تكليف إدارة التعاقدات بالتفاوض، وهو ما لم يحدث نهائياً".

وأوضح:" لدينا لاعبين جيدين في وسط الملعب مثل اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق، وهناك محمد محمود وكريم نيدفيد العائدين من الإصابة، ومحمود متولي يجيد اللعب في هذا المركز والعربي بدر الذي سيعود مع نهاية الموسم من الجونة حيث يلعب معاراً".

واختتم: "نفس الأمر في الجانب الأيمن هناك محمد هاني ولدينا أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام والعائد كريم نيدفيد وكلهم لعبوا في هذا المركز وأجادوا بشكل مميز".