شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشكلات تواجه البدري قبل مباراة مصر وكينيا غدًا: أيمن أشرف وطارق حامد أبرزها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراة قوية الخميس مع كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون وذلك عند الساعة السادسة مساءً، ويحتاج الفراعنة لتحقيق نقطة واحدة على الأقل من أجل ضمان التأهل للنهائيات بغض النظر عن باقي نتائج مبارياته المتبقية.

وقبل ساعات من مباراة مصر وكينيا يواجه حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة 3 مشاكل يبحث لها عن حلول، نستعرضها في التقرير التالي:

مشكلة الظهير الأيسر

سافر المنتخب المصري إلى كينيا ويضم في قائمته كلا من أيمن أشرف وعبدالله جمعة كظهيرى أيسر بعد استبعاد أحمد أبوالفتوح بعدإصابته بنزلة برد، وواجه البدري انتقادات لاذعة من قبل مسؤولي النادي الأهلي بسبب إصراره على سفر أيمن أشرف ضمن بعثة المنتخب الوطني على الرغم من سابق تحذيره بسبب المخاوف على ركبته حيث يعانى من خشونة في الركبة.

وفى الوقت الذي يميل فيه البدري لإشراك أيمن أشرف لاعب الأهلي من بداية المباراة نظراً لسابق خبراته الدولية، وإجادته النواحى الدفاعية وألعاب الهواء داخل منظقة الجزاء عكس عبدالله جمعة الذي يرى البدري أنه لا يجيد النواحى الدفاعية، بالإضافة إلى قصر قامته.

المعلومات الواردة من الجهاز الفنى للمنتخب الوطني تشير إلى أن حسام البدري اتفق مع الجهاز الطبى للمنتخب إجراء اختبار طبى أخير للاعب مساء الأربعاء «ليلة المباراة» من أجل التأكد من سلامة أيمن أشرف وعدم المغامرة بالدفع به خوفاً على سلامة اللاعب، حيث يرى البدري أن سلامة اللاعبين جزء من مهمته كمدير فني، وأنه لا يمكنه المجازفة على حساب اللاعب.

مشكلة خط الوسط

ربما تكون مشكلة لاعبى ارتكاز الوسط هي الشغل الشاغل لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قبل كل مباراة نظراً لكثرة اللاعبين الجاهزين في نفس المركز، ويضم الفراعنة بين صفوفه ثلاثة لاعبين في مركز الارتكاز، هم محمد النني المحترف بصفوف فريق أرسنال الإنجليزى، وعمرو السولية لاعب النادى الأهلي وطارق حامد نجم خط وسط فريق الزمالك.

ويجد الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري حيرة في اختيار اثنين من اللاعبين لمباراة مصر وكينيا وسبق للبدرى أن عالج هذة الإشكالية في آخر مباراتين بأن أشرك عمرو السولية في مباراة، وطارق حامد في مباراة أخرى.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الجهاز الفنى، فإن البدرى يميل لإشراك طارق حامد إلى جانب النني في وسط الملعب خصوصاً أنهما يشكلان ثنائى متفاهم منذ بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون عام 2017، كما أن طريقة لعب الننى داخل المستطيل الأخضر في المركز رقم 8 تشبه طريقة لعب السولية في المركز رقم 8، عكس طارق حامد الذي يجيد اللعب في المركز رقم 6 فقط.

مشكلة ارتفاع نشبة الرطوبة وقلة الاكسجين

أخر المشاكل التي تواجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قبل لقاء كينيا هي مشكلة قلة الأكسجسن نظراً لارتفاع كينيا عن سطح الأرض ما يؤدى إلى قلة الأكسجسن بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وشهدت المحاضرات التي ألقاها البدري على اللاعبين تحذيرات من جانبه لهم بضرورة عدم استنزاف لياقتهم مبكراً ونقل الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى الضغط من منتصف الملعب وترك الاستحواذ السلبى لمنتخب كينيا بعيداً عن منطقة جزاء الفراعنة.