شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب الأوليمبي يحضر مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، في مقر نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء، والتقى مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون عقب انتهاء المران الجماعي للفريق.

وحرص عبد الكريم على مساندة الجهاز الفني، ودعمهم قبل مباراة مولودية الجزائر المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، وتمنى مدرب حراس مرمى المنتخب التوفيق للفريق في مهمته الإفريقية القادمة والحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم بدوري الأبطال.

كما قرر الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل أمام كهرباء الإسماعيلية، وتقرر أن يلتقي فريق الشباب مع الفريق الأول بالنادي بعد اعتذار فريق سيراميكا.

فيما خاض أشرف بن شرقي، ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبية على ركلات الجزاء على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية ، وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة صغيرة، على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز الجهاز الفني خلال المران على التسليم والاستلام في المساحات الصغيرة، وتحت الضغط، وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على المران.