شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الزمالك لن يوافق على شروط فرجانى ساسى ويرحب برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادى الزمالك لن يوافق على الشروط المغالى فيها التى يطلبها التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الفريق الأبيض لتمديد تعاقده بنهاية الموسم، وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" إدارة الزمالك استقرت على تقديم عرض أخير لفرجانى ساسى لتمديد تعاقده بمقابل مادى يناسب القلعة البيضاء وسوف تنتظر قرار اللاعب النهائى".

ويضيف خالد الغندور:" إدارة الزمالك لن توافق على شروط فرجانى ساسى ووكيل أعماله المبالغ فيها ، وفى حالة رفضه العرض المقدم له سوف يتم الموافقة على رحيله".

وأكمل بندق:" السوق المصرى هو الاغلى فى أفريقيا، بعض نجوم الأهلى والزمالك يحصلون على عقود سنوية تفوق عقد مصطفى محمد الذى يلعب في جالطة سراى التركى ويشارك فى دوري أبطال أوروبا ، كما أن الكرة المصرية هى الأعلى من ناحية الرواتب على صعيد الدوريات الأفريقية بالكامل".

وتابع خالد الغندور:"مفيش لاعب يملك عقد سنوى فى قارة أفريقيا أكثر مما يتقاضى اللاعبين فى مصر، لذا فلن نجد دولة أفريقية من إجمالى 53 دولة تمنح رواتب وعقود سنوية للاعبين مثلما هو الحال فى الأهلي والزمالك".

لا يزال ملف تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم حسم الأمر بشكل نهائي من جانب اللاعب، انتظارا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة خلال المفاوضات والتوصل لوجهة نظر مشتركة تقود لتوقيع اللاعب على عقود التجديد والاستمرار بعد إعلان مسئولي النادي مرارا وتكرارا وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب لتوقيع عقود التجديد.

مصدر مسئول داخل الزمالك كشف تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي، حيث سرد في تصريحات لـ"الخليج 365" آخر تطورات المفاوضات، موضحا أن اللاعب التونسي طلب الحصول على مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود.