شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء ودية الزمالك .. سيراميكا يواجه بلدية المحلة فى السويس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي سيراميكا مباراة ودية مع نادي بلدية المحلة، في الثالثة مساء السبت المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلتقي سيراميكا مع الزمالك مساء الجمعة، غير أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، حول ملعب المباراة، وتمسك الجهاز الفني لنادي سيراميكا بخوض الودية التجريبية على استاد رئيسي، ليكون بنفس أجواء المباراة الرسمية ومطابق لها، لتحقيق الاستفادة المطلوبة.

وقرر نادي سيراميكا مد معسكره المغلق في السويس إلى السبت، بعدما كان مقررا له الخميس، على أن يختتم المعسكر بلقاء بلدية المحلة، وبعدها يعود الفريق إلى القاهرة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.