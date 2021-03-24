شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعطى الحق لمؤقتة اليد الترشح فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الحق للجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد الحالية، برئاسة محمد الأمين، الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، بعد اعتماد قرار الاتحاد الدولى لليد بتعيين لجنة لتسيير الأعمال، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد.

كما منحت اللجنة الأولمبية لجنة تسيير الأعمال الحق فى عقد جمعية عمومية غير عادية لإعتماد لائحة النظام الأساسى للإتحاد، وتضم اللجنة كلا من : نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من : عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

وشهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق و هم كلا من ، محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد قرر إيقاف هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لمدة عام بداعى إختراق الفقاعة الطبية بمونديال اليد مصر 2021.

وكان هشام نصر، قد أرسل خطابا للرد على حيثيات القرار الذى صدر ضده مؤخرا من قبل الاتحاد الدولى للعبة برئاسة حسن مصطفى قبل التظلم على القرار من أجل توضيح بعض الأمور.

وتضمن الخطاب توضيح نصر أسباب تعامله مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية نظرا لأنه رئيس اللجنة المحلية للإتحاد المصرى للعبة و قد حصل على تأكيد بأنهم قد أجروا اختبار كورونا ونتيجتهم سلبية .

وقال نصر فى الخطاب، إنه لم يعترض على القرار ولا يوجد أى مشكلة لديه من الخروج من الفقاعة لمنحه فرصة المساعدة بشكل أوسع فى بطولة العالم من ناحية التنظيم .