شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأبيض وكينيا بالأحمر في مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني وكينيا داخل الاستاد الذي سيضيف اللقاء غدا في السادسة مساءا بتوقيت مصر بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية.

وأسفر الاجتماع عن إرتداء المنتخب، القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء فيما سيرتدي منتخب كينيا الطاقم الأحمر بالكامل.

وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب ومعه مينا سامح إداري الفريق والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب.

من ناحية أخرى قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، خوض مباراة كينيا بالقوة الضاربة، لحسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم افريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتى منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

واستقر حسام البدرى على خوض المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى محورىّ إرتكاز وأمامهما محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد.

يخوض المنتخب الوطنى مرانه الوحيد والأخير اليوم فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "كاسرانى" الذى يستضيف المباراة، حيث يضع حسام البدرى اللمسات الأخيرة على خطة المباراة وتحفيظ اللاعبين الواجبات المطلوبة منهم دفاعا وهجوما.