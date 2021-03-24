شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: عين الحسود ضربت محمد محمود..والأهلى معاه حق فى أزمة أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى خالد الغندور أن النادى الأهلى محق فى رفضه تواجد أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأحمر مع بعثة منتخب مصر فى كينيا بسبب إصابته ، وقال خالد الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"الأهلى معاه حق يعترض على سفر أيمن أشرف لكينيا ، اللاعب مصاب فعلا وعنده رشح فى الركبة من مشاركته فى مباراة فيتا كلوب على نجيل صناعى".

ويضيف خالد الغندور:" بصراحة يعنى موقفتش على أيمن أشرف كان لازم يتم استبعاده خوفاً من تفاقم إصابته وخسارته لفترات أكبر".

وتابع :" الأهلى غايب عنه بقاله سنتين لاعب كبير أوى يا جماعة إسمه محمد محمود ، اللاعب ده مشكلة فى نص الملعب بس "عين الحسود" وقفت مسيرته ، تعرض للإصابة بالرباط الصليبى مرتين وبغضروف الركبة حاجة كده تشبه الخيال".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء غدا الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون يناير 2022 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف عن جزر القمر وصاحب المركز الثاني في المجموعة، وسيكون التعادل كافياً للفراعنة للحاق بركب المتأهلين.