شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر البدري من الدفع بأيمن أشرف في مباراة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من القلق على مسئولي النادي الأهلي، بسبب إصرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على اصطحاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر في رحلة الفراعنة إلى كينيا استعدادا لخوض المباراة التي تجمع المنتخبين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2022، رغم شكوى اللاعب من خشونة في الركبة، والخوف من تفاقم إصابة اللاعب أو تجددها ، وهي الإصابة التي كان يشكو منها قبل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي بالدوري.

وحذر الجهاز الفني للأهلي، حسام البدري من خطورة الدفع بأيمن اشرف أساسيا، لاسيما أن اللاعب لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة، وإشراكه يجعله معرضا للإصابة

وحذر الجهاز الطبي بالأهلي نظيره في المنتخب من خطورة الدفع بأيمن أشرف في مباراة كينيا، لاسيما أنه يعاني من خشونة في الركبة لذا طالب جهاز الاهلي بإخراج اللاعب من حسابات جهاز الفراعنة في المباراة القادمة، لاسيما أن الأهلي يخشى من فقدانه ويتضرر بشكل كبير قبل مباراته ضد المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثالث من أبريل.

وتعاني الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، من نقص في ظل إصابة الثنائي علي معلول ومحمود وحيد في العضلة الخلفية، وابتعادهما عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، وصعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق التي أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب "التتش".