شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر البدري من الدفع بأيمن أشرف في مباراة كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من القلق على مسئولي النادي الأهلي، بسبب إصرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على اصطحاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر في رحلة الفراعنة إلى كينيا استعدادا لخوض المباراة التي تجمع المنتخبين خلال تصفيات أمم إفريقيا 2022، رغم شكوى اللاعب من خشونة في الركبة، والخوف من تفاقم إصابة اللاعب أو تجددها ، وهي الإصابة التي كان يشكو منها قبل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي بالدوري.
وحذر الجهاز الفني للأهلي، حسام البدري من خطورة الدفع بأيمن اشرف أساسيا، لاسيما أن اللاعب لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة، وإشراكه يجعله معرضا للإصابة
وجاء قرار تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية، وشارك أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات الحراس مع علي لطفي، تحت إشراف يانكون ميشيل، واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.