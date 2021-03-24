شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى: الزمالك قادر على عبور المولودية..والونش أفضل مدافع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وائل القبانى نجم الزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض قادر على عبور موقعة مولودية الجزائر بدوري الأبطال الأفريقى، وقال وائل القبانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الزمالك من خلال فترة التوقف يشهد حالة انضباط وطريقة تفكير جديدة وحلول للأزمات بوجود كارتيرون، وفى رأيى سيكون الفريق مختلفاً أمام مولودية الجزائر بدوري الابطال وقادرون على الفوز واستكمال المشوار الافريقى".

وعن منتخب مصر ومباراته أمام كينيا قال وائل القبانى :" نملك الدوافع واللاعبين المميزون وقادرون على تخطى عقبة كينيا فى ملعبها".

وعن تقييمه للاعبين الاجانب فى مصر قال وائل القبانى:" فرجانى ساسى وبن شرقى وعلى معلول واليو ديانج هم الافضل فى مصر ، ولكن يبقى أشرف بن شرقى وعلى معلول وساسى الاكثر تأثيراً ، بينما يعد أفضل مدافع فى مصر محمود الونش ثم أسامة جلال مدافع المنتخب الاوليمبى".

وتابع وائل القبانى:" أفضل حارس فى مصر محمد الشناوى ثم جنش وأبو جبل وعامر عامر".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة المولودية ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة المولودية امام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة أيضا لضمان التأهل الي الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين جمعهما من التعادل امام تونجيث والمولودية ، فيما تعرض الفرييق لخسارتين امام الترجي التونسي في تونس والقاهرة، بينما يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ضمن بها التأهل يليه المولودية برصيد 8 نقاط