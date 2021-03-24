الامارات | قرعة متوازنة للجياد المشاركة في النسخة 25 من كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة للجياد المشاركة في النسخة 25 من كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاءت قرعة كأس دبي العالمي في نسختها الـ 25، التي أجريت اليوم، في مضمار ميدان، عادلة ومتوازنة بالنسبة لجميع المشاركين، سواء الجياد الإماراتية، أو القادمة من الخارج.

وأجريت القرعة بحضور، مدير عام نادي دبي للفروسية وسباق الخيل، اللواء محمد عيسى العضب، وممثلي الشركات الرعاية، وملاك ومدربي والجياد المشاركة في الأمسية الـ 25 من "كأس دبي العالمي" التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 117 خيلاً، ينافسون على ألقاب أشواطها التسعة البالغ إجمالي جوائزها 26.5 مليون دولار.

واسفرت نتائج قرعة الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، ويقام على مسافة 2000 متر رملي ضمن فئة سباقات "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، عن نتائج عادلة، من حيث انصافها للخيول الدولية والإماراتية البالغ عددها 14 خيلاً تنافس على لقب كأس نسخة اليوبيل الفضي، خصوصاً أن البوابات انطلاق بين 6 و10 تتيح سهولة أكبر في الانطلاق، مقارنة عن الجياد التي وضعتها القرعة في البوابات الجانبية، والتي تبلغ ذروتها عبر بوابتي الانطلاق الأولى والأخيرة (1 و14).

ورغم فوز ممثلي الدولة بناء على نتائج القرعة، بالبوابة السابعة الأفضل على الإطلاق والتي ذهبت لصالح الجواد "كابيزانو" بشعار سلطان علي، إلا أن البوابة الثامنة ذهبت لصالح ممثل روسيا الجواد "ذا غريت كوليكشن"، لتتوالى عدالة نتائج القرعة في منح ذات الأفضلية على صعيد البوابات، واسفرت القرعة عن وقوع ممثل السعودية "غريت سكوت" في البوابة الأولى، وقابلها من حيث درجة الصعوبة ذهاب البوابة 14 والأخيرة لصالح نجم غودولفين "جيفتس أوف غولد" بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الساعي للقبه الـ 10 تاريخياً بالكأس.

وعاوت القرعة فرض عدالتها بذهاب البوابة السادسة التي تعد ثاني البوابات الأكثر سهولة، لصالح "ميستيك غايد" المملوك لغودولفين، قابلها حصول ممثل فنزويلا "جيسوس تيم" على بوابة الانطلاق التاسعة، وذهبت البوابة الخامسة لصالح ممثل ليبيا "ميلتيري لو" لمالكه ناصر عسكر، واتبعت بفوز ممثل أميركا "سيلبي آي تود" في البوابة العاشرة، وحل الجواد البحريني "سالوت ذا سولجر" في البوابة 11، وحل ممثل كندا "تايتل ريدي" في البوابة الرابعة، فيما سينطلق الجواد الياباني "غوا وزيراد" من البوابة الثالثة.

وسينطلق الجواد "هايبوثيتيكال" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من البوابة الثانية، ومن البوابة 13 سينطلق ممثل الأوروغواي الجواد "أغوست فيسكال".

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