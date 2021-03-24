الامارات | "سكاي سبورتس" تنعى حمدان بن راشد.. رحيل أحد أعظم ملاك الخيول في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاي سبورتس" تنعى حمدان بن راشد.. رحيل أحد أعظم ملاك الخيول في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية المتخصصة، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدة أنه أحد أعظم ملاك الخيول في العالم. وتحدثت الصحيفة عن التأثير الواسع الذي كان للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في عالم الفروسية وسباقات الخيل، وأشارت إلى سلسلة من الانتصارات البارزة في سباقات الخيول في رويال أسكوت وحول العالم، وعلى مدى أكثر من 30 عاماً.

وأضافت: "تعد إسطبلات شادويل التي أسسها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتتميز باللونين الأزرق والأبيض من بين الأبرز في جميع أنحاء العالم، على مستوى سباقات الخيول". وأشارت إلى أن رحيله يعد خسارة كبيرة لرياضة الخيول، خصوصاً أنه أحد أعظم الملاك والمربيين للخيول في العالم.

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