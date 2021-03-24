جامعة الإسكندرية تفتتح مجمع ملاعب جديد وتدشن مبادرة «حرم رياضي جامعي صحي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مجمع الملاعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير، وذلك بحضور قيادات الجامعة وعميد كلية التربية الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وذكرت الجامعة أن افتتاح تلك الملاعب يأتي في إطار إيمان إدارة جامعة الإسكندرية بأهمية الأنشطة الرياضية، ودعمها واكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتطوير الملاعب وتطوير البرامج الدراسية بالكلية، لتخريج طلاب قادرين على تمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية الدولية.

ودعت طلابها إلى المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والتي تسهم في اكتشاف المواهب الشابة لدى الطلاب، كما سيتم الاستفادة من أعمال تطوير الملاعب في خدمة النوادي الرياضية الكبرى بالإسكندرية لدعم الرياضة بالمدينة.

واستمعت قيادات الجامعة خلال الافتتاح لمقترحات أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتطوير الأداء وضرورة حث وتشجيع الطلاب على المشاركة في كافة الأنشطة الرياضة المحلية والإقليمية والدولية لرفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية عاليا خفاقا في كافة المحافل الرياضية الكبرى.

بدوره أكد الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، أن أعمال التطوير شملت افتتاح مجمع الملاعب المفتوحة ،واعمال الصيانة بحمام السباحة، واستخراج المياه الجوفية لري الملاعب، فضلا عن افتتاح منطقة لممارسة اللياقة البدنية للطلاب في الهواء الطلق، وذلك ضمن إطار مبادرة «حرم رياضي جامعي صحي» لطلاب الجامعة والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، تعد أول كلية في تفعيل تلك المبادرة.

جامعة الاسكندرية تدشن مبادرة "حرم رياضي جامعي صحي" وتفتتح مجمع ملاعب جديد (صور)

جامعة الاسكندرية تدشن مبادرة "حرم رياضي جامعي صحي" وتفتتح مجمع ملاعب جديد (صور)

جامعة الاسكندرية تدشن مبادرة "حرم رياضي جامعي صحي" وتفتتح مجمع ملاعب جديد (صور)

جامعة الاسكندرية تدشن مبادرة "حرم رياضي جامعي صحي" وتفتتح مجمع ملاعب جديد (صور)