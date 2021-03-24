اللجنة الأولمبية تعتمد اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021 والذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة اليد.
وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2020 وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بإيقاف السيد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية ،وعلى طلب الاتحاد الدولى لكرة اليد اللجنة الاولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة اليد بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية».
وضم التشكل الجديد للجنة ادارة الإتـحـاد المـصرى لـكـرة اليد الدكتور محمد السيد الأمين رئيس للجنة ونبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق ومؤمن صفا محمد صبحى عضو اللجنة ومحمود العدل محمد عضو اللجنة وعبده عبدالوهاب محمد عضو اللجنة 6 عمرو فتحى حسن السيد عضو اللجنة، وعاصم عبدالتواب السعدنى عضو اللجنة وأيمن صلاح عبدالحميد عضو اللجنة وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كافة الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد، وعليهم عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد التي ستستند عليها الجمعية العمومية العادية لإجراءالانتخابات عن الدورة 2021/2024 وذلك طبقاً للمادة رقم (3) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقواعد ولوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد المنظمة لذلك. مع عدم الإخلال بحق رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار التقدم للترشح لإنتخابات مجلس الإدارة في الدورة 2021- 2024 .
وتنتهى مـُدة عمل اللجنة بنهاية الجمعية العمومية العادية والتى تتضمن بند انتخاب لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة اليد، طبقاً للقانون ر قم 71 لسنة 2017 ولوائح ونظم وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة اليد. ويتم بدء اجراءات التسليم والتسلم بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لإعمال شئونها في هذا الشأن
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