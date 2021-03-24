شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021 والذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقته لإدارة اتحاد كرة اليد.

وجاء في القرار: «بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2020 وعلى خطاب الاتحاد الدولى لكرة اليد بإيقاف السيد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد لأقرب جمعية عمومية عادية ،وعلى طلب الاتحاد الدولى لكرة اليد اللجنة الاولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة اليد بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية والمالية».

وضم التشكل الجديد للجنة ادارة الإتـحـاد المـصرى لـكـرة اليد الدكتور محمد السيد الأمين رئيس للجنة ونبيل ابراهيم محمد خشبة أمين صندوق ومؤمن صفا محمد صبحى عضو اللجنة ومحمود العدل محمد عضو اللجنة وعبده عبدالوهاب محمد عضو اللجنة 6 عمرو فتحى حسن السيد عضو اللجنة، وعاصم عبدالتواب السعدنى عضو اللجنة وأيمن صلاح عبدالحميد عضو اللجنة وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كافة الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد، وعليهم عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد التي ستستند عليها الجمعية العمومية العادية لإجراءالانتخابات عن الدورة 2021/2024 وذلك طبقاً للمادة رقم (3) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقواعد ولوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد المنظمة لذلك. مع عدم الإخلال بحق رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار التقدم للترشح لإنتخابات مجلس الإدارة في الدورة 2021- 2024 .

وتنتهى مـُدة عمل اللجنة بنهاية الجمعية العمومية العادية والتى تتضمن بند انتخاب لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة اليد، طبقاً للقانون ر قم 71 لسنة 2017 ولوائح ونظم وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة اليد. ويتم بدء اجراءات التسليم والتسلم بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لإعمال شئونها في هذا الشأن