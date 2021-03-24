شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: منتخب مصر يمتلك هجوم شرس في مواجهتة أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد صلاح الدين قائد الأهلي السابق أن منتخب مصر يمتلك خط هجوم من العيار الثقيل في مباراتة مع كينيا المقررة غدا الخميس في التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية .

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية: «لدينا رباعي متكامل بشكل رائع في الخط الأمامي لمنتخب مصر، وهنا الحديث عن محمد مجدي أفشة ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد».

وأضاف: «أفشة يستطيع وضع تمريرات رائعة للعالمي صلاح وأيضا تريزيجيه الحاضر دائما مع المنتخب، ومصطفى محمد يستطيع التعامل مع العرضيات والتحرك بشكل رائع».

وتابع: «من الممكن أن يفكر البدري في الاستعانة برأسي حربة كما فعل موسمياني في بعض المباريات الأخيرة، وهنا من الممكن مشاركة محمد مجدي أفشة في خط الوسط ومشاركة محمد شريف بجانب مصطفى محمد من أجل القيام بالضغط الهجومي القوي داخل منطقة جزاء المنافس».

وواصل: «لا يوجد بديل لمحمد مجدي أفشة في قائمة المنتخب الحالية، ولذلك أتعجب من عدم ضم محمد إبراهيم في ظل أرقامه المميزة بالدوري هذا الموسم، وأيضا من عدم ضم يوسف أوباما رغم المستوى الجيد الذي يقدمه مع الزمالك».

وزاد: «هناك أزمة في مركز الظهير الأيمن بالمنتخب حيث لا يوجد لاعب على مستوى محمد هاني، ولذلك البدري مطالب بتجهيز بديل في هذا الخط مثل كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي».

وأكمل: «في خط الوسط أتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الثلاثي محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية، ولذلك جميع الاختيارات والحلول متاحة أمام المدير الفني».