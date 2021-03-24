شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط لعقد صفقة ضخمة بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لعقد صفقة ضخمة الصيف القادم من أجل تدعيم خط هجومه والذي عانى هذا الموسم من هبوط مستواه بشكل كبير باستثناء النجم المصري محمد صلاح والذي يبقى متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب موقع fichajes الإسباني، فإن ليفربول مهتم بإعادة أحد أهم نجومه وأساطيره لويس سواريز إلى صفوفه مرة جديدة من أتلتيكو مدريد خلال الصيف القادم، إذ يحضر لتقدم عرض يمكنه إقناع الروخيبلانكوس بالتخلي عن هدافه هذا الموسم.

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ويعتبر النجم الأوروجوياني هدفًا للمدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب بسبب خبرته وقدراته التهديفية العالية، حيث يعتقد أن سواريز بإمكانه منح الفريق الدفعة التي يحتاجها للعودة إلى مستواه والمنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفت التقرير إلى أن بيع محمد صلاح المحتمل في الصيف يمكنه تسهيل التعاقد مع سواريز لأن المصري سيترك خلفه فراغًا يمكن للنجم الأوروجوياني احتلاله.

وكان لويس سواريز قد خاض 133 مباراة مع ليفربول خلال الفترة من 2011 و2014، وسجل 82 هدفًا وصنع 47 آخرين.