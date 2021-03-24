شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعالج أخطاء الإسماعيلى خلال التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الصباحى خلال فترة التوقف الحالية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز وتضمن المران التركيز على بعض وحدات بدنية مكثفة للاعبين من أجل رفع معدلات اللياقة لديهم خلال الجزء الأول من المران.

كما شهد المران استمرار عبدالرحمن مجدى ومروان الصحراوى ومحمد الشامى ومحمد بيومى في التدريبات التأهيلية بالجرى حول الملعب واشتمل الجزء الثانى من المران على تدريبات خططية منها التسليم والتسلم تحت الضغط والتسديدات مع كيفية التحرك بدون الكرة في الأماكن المميزة.

وركز إيهاب جلال، المدير الفنى على تحفيظ اللاعبين ملامح من استراتيجيته الفنية والتكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وإقامة تدريبات على الاستحواذ مع كيفية الحفاظ الكرة وتجنب فقدانها وسبل تنفيذ الضغط العالى وتم إيقاف المران عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التي وقع فيها لاعبى الفريق أثناء تنفيذ الخطط الفنية.

واشتمل المران أيضًا على تدريبات خاصة للمهاجمين وكيفية ترجمة الفرص لأهداف مع منح توجيهات خاصة على خلق الفرص.

وأدى حراس المرمى تدريبات بالكرة حول كيفية التعامل مع المهاجمين والانفرادات بالخصم تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال واستمر المران لمدة 180 دقيقة قبل أن ينتهى بتقسيمة، ظهر على جميع اللاعبين الحماس والاصرار الشديد والجميع يبحث عن حجز مقعد في تشكيل الفريق.