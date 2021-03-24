شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان لـ«سبب غير رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ما يبدو أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيكون محور الاهتمام في الميركاتو القادم بعدما تزايدت الأقاويل حول انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد في إسبانيا أو يوفنتوس في إيطاليا وأخيرًا أبدى باريس سان جيرمان اهتمامًا كبيرًا بضمه.

النادي الباريسي، وبحسب الصحفي دونكان كاسلز بصحيفة «تايمز» البريطانية، قد يوافق على بيع كيليان مبابي في الصيف بعدما فشل في التوصل لاتفاق معه لتتجه بصلة النادي لمحمد صلاح لمجاوره نيمار.

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وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يجد صعوبة في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أصبح مستقبله نحو التجديد لبرشلونة متاحًا عقب فوز الرئيس خوان لابورتا برئاسة النادي الكتالوني مؤخرًا، كما أن التعاقد مع صلاح سيكون لأسباب تجارية أيضًا نظرًا لشعبية اللاعب في أفريقيا، لكن سيكون على النادي العاصمي تقديم عرض ضخم من أجل إقناع إدارة ليفربول بالتخلي عن صلاح والذي يمتلك عقدًا مع الريدز حتى عام 2023.

وبحسب الصحفي البريطاني، فإن ليفربول صار مستعدًا لبيع أي من محمد صلاح أو ساديو ماني في حال وصول العرض المناسب من الأندية المهتمة بالحصول على خدماتهما، مشيرًا إلى أن الناديين اللذان قد يمتلكا الإمكانيات المادية لضم المصري في وقت الأزمة الحالية المتسببة فيها جائحة كورونا هما مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ما يعني أن احتمالية انضمام صلاح إلى الفريقي الفرنسي يبقى قائمًا بشدة، خاصة إذا قرر ميسي تجديد عقده مع البلوجرانا وأصر مبابي على الرحيل.

صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف عام 2017، ليحقق صاحب الـ28 عامًا رفقة الريدز بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.