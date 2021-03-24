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سلبية مسحات بعثة منتخب مصر في نيروبي.. وحجازي يصل من جدة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحات بعثة منتخب مصر في نيروبي.. وحجازي يصل من جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة عن سلبية جميع المسحات الطبية التي أجريت لبعضة منتخب مصر فوز وصولها إلى مقر إقامتها في العاصمة الكينية نيروبي من أجل الكشف عن فيروس .

وعلى جانب آخر، انضم إلى البعثة أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، بعد وصوله من المملكة العربية ، لتكتمل صفوف المنتخب استعدادًأ لمواجهة منتخب كينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكيني، غدًا الخميس، في إطار الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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  • تعافي

    143,575

  • وفيات

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