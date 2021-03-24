شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحات بعثة منتخب مصر في نيروبي.. وحجازي يصل من جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة عن سلبية جميع المسحات الطبية التي أجريت لبعضة منتخب مصر فوز وصولها إلى مقر إقامتها في العاصمة الكينية نيروبي من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، انضم إلى البعثة أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، بعد وصوله من المملكة العربية السعودية، لتكتمل صفوف المنتخب استعدادًأ لمواجهة منتخب كينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكيني، غدًا الخميس، في إطار الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.