شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة الالماني غاضب بسبب عباراة «لا مكان للمرأة في ملاعب كرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه من غير المقبول استمرار التمييز ضد المرأة في الرياضة، وذلك مع استمرار حالة الجدل، بشأن تصريحات مدرب وقرار محكمة صدر بحقه.

وقضت محكمة رياضية إقليمية بإيقاف هايكو فوجيل، مدرب فريق أقل من 23 عاما بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، لمباراتين، مع إلزامه بتدريب فريق سيدات أو فتيات 6 مرات.

وذلك بعد تصريحاته ضد المرأة، التي وجهها إلى اثنتين من حكمات المباريات، في يناير الماضي، وقالت فانيسا أرلت، التي كانت تدير المباراة، في تصريحات لصحيفة «فستفيليشه ناخريشتن»، إن فوجيل قال «لا مكان للمرأة في ملاعب كرة القدم.

وأحدث التصريح وقرار المحكمة، الذي يخضع للمراجعة حاليا، جدلا كبيرا خاصة في كرة القدم النسائية. وانتقدت لاعبات، من بينهن ألكسندرا بوب، قائدة المنتخب الألماني للسيدات، تصريحات فوجيل، ووصفتها بأنها «مهينة وتمييزية»، مع الإشارة إلى أن قرار المحكمة أنصف كل السيدات في الرياضة، وبصفة خاصة في كرة القدم.

وعقد كيلر اجتماعا افتراضيا مع بوب، وحارسة المرمى ألموث شولت، حيث وصف الاجتماع بأنه لقاء مثمر وجدير بالاهتمام، وقال إنه تمت مناقشة كل العراقيل، الموجودة في طريق كرة القدم النسائية.

وأضاف: «لا تزال الكرة النسائية تفتقد للكثير من الأمور، خاصة من الناحية الهيكلية والتنظيمية.. هذا غير مقبول».

ووصفت مارتينا فوس تكلنبورج، مدربة الفريق الألماني للسيدات، في تصريحات للإذاعة البافارية، النقاش بأنه مفيد، لكنه مخيف في الوقت ذاته، لأنه لا بد من استمراره، وعلقت مارتينا على الحكم، قائلةً: «ونحن ننظر إلى العقوبة، كنا نتساءل لمن تلك العقوبة الكبيرة»