شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب تونس يحمل الجهاز الفني للنادي الأهلي مسؤولية تجدد إصابة معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى، سببت جدد إصابة على معلول ظهير أيسر الأهلى لتعجل مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية بالرغم من عدم اكتمال شفاء اللاعب من إصابتة بالعضلة الخلفية.

وأكد الشملي في تصريحات تلفزيونية: «اتفقنا مع الطاقام الطبي للأهلي أن يغادر على معلول تونس وهو جاهز للمشاركة».

وأضاف: «شفاء اللاعب سيصب في صالحنا لأن لاعبينا يجب أن يكونوا في حالة جيدة، خاصةً أن مردود ذلك سيكون لصالح المنتخب».

وأشار طبيب تونس إلى أن معلول يتبقى في برنامجه العلاجي حوالي 3 أسابيع، موضحا أن إصابته تجددت بسبب التسرع في عودته للمشاركة.

يذكر أن معلول كان يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية يوم 8 فبراير الماضي، لكن تجددت إصابته ليستكمل برنامجه العلاجي في تونس.

وفتحت لجنة التخطيط بالاهلى تحقيق بخصوص تجدد إصابة اللاعب وستقوم باستدعاء طبيب الفريق أحمد أبوعبلة لمعرفة ملابسات تجدد اصابة اللاعب والاسباب التي دفعت الجهاز الفنى يتعجل في عودتة للتدريبات الجماعية خاصة أن فترة غياب اللاعب طالت ووضعت الفريق في مأزق بسبب النقص في عدد لاعبى الظهير الأيسر، كما طلبت اللجنة من اللاعب إحضار تقرير طبى من طبيب المنتخب التونسى يتضمن تفاصيل الاصابة والبرنامج التأهيلى الذي يحتاجة اللاعب للتعافى قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية .

ويستعد الاهلى لمواجهة المريخ السودانى المقررة يوم 2 ابريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى ابطال افريقيا.