شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح تشكيل المنتخب لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدري، المدير الفني للمنتخبالوطنى ، على ملامح تشكيله لمواجهة مضيفه الكيني، مساء غد الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيدفع البدري بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه من اليمين محمد هاني وأحمد حجازي ومحمود الونش، أما الجبهة اليسرى فيفاضل فيها بين أيمن أشرف، إذا تعافى تماما من إصابته بخشونة في الركبة، وأحمد أيمن منصور.

وفي وسط الملعب، سيتواجد طارق حامد ومحمد مجدي أفشة، ويبقى اللاعب الثالث مصدر حيرة البدري، حيث يفاضل بين عمرو السولية ومحمد النني.وسيشارك مصطفى محمد أساسيًا كرأس حربة، وخلفه على اليسار محمود تريزيجيه، وعلى اليمين محمد صلاح.

ووفقا لمصدر في المنتخب، فأن البدري جرب أيضا إشراك صلاح، في مركز المهاجم المتأخر، مع نقل أفشة إلى الجناح الأيمن، بحيث تتحول طريقة اللعب إلى (4/4/2).

ويضع البدري هذه الطريقة ضمن الحلول البديلة، إذا ما تأخر المنتخب في النتيجة، واحتاج لتكثيف الهجوم، من خلال تواجد صلاح بصفة مستمرة داخل منطقة الجزاء.

ويظهر صلاح للمرة الأولى مع الفراعنة تحت قيادة البدري، حيث كان يعاني من إصابة في الكاحل، عندما تجمع المنتخب في نوفمبر/تشرين ثان 2019، وفي نوفمبر 2020 تعرض للإصابة بفيروس كورونا.